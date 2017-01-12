Во второй половине дня вероятно плавное снижение индекса ММВБ - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины торговой сессии четверга российские индексы акций торгуются разнонаправленно, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, если благодаря укреплению российского рубля индекс РТС растет на 1,8% до отметки 1176 пунктов, то индекс ММВБ снижается на 0,1% из-за активных продаж ликвидных акций нефтегазовых компаний (что, кстати, происходит несмотря на рост цен на нефть). Курс рубля относительно доллара сегодня поднялся на 40 копеек до 59,3350 руб./долл., приблизившись к своим максимальным значениям за последние полтора года. Европейские индексы акций снижаются вслед за бумагами фармацевтических компаний, на опасениях того, что Дональд Трамп начнет реализовывать свои предвыборные обещания и сократит программу бесплатной медицинской помощи в США. Во второй половине дня мы ожидаем плавного снижения индекса ММВБ. Дело в том, что в преддверии праздничных выходных в США инвесторы начнут сокращать длинные высокорискованные позиции. Кроме того, участники рынка будут отыгрывать содержание законопроекта, предложенного сенаторами республиканской партии США, который предполагает введение новых экономических санкций против России".