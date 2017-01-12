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12 января 2017 года 14:23
Рынки золота и нефти остаются в центре внимания - Julius Baer
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2% и снова приближаются к уровню 1 200 долл. США за унцию. Однако, рынок золота не получил поддержки со стороны сделок с физическим золотом, что, на взгляд эксперта, является условием для длительного восстановления: "Учитывая наши ожидания ускорения экономического роста, восстановления доллара США и роста ставок, мы видим больше перспектив для снижения, чем для роста цен на золото в будущем, и сохраняем осторожную позицию по этому металлу". Тем временем, цены на нефть в среду выросли более чем на 2,5% благодаря новостям из Саудовской Аравии, которая сократила экспорт в некоторые азиатские страны. В то время как Саудовская Аравия и некоторые ключевые участники ОПЕК продолжают соблюдать обязательства по сокращению производства нефти, другие страны выглядят менее усердными в этом отношении, например, Ирак. "Мы сомневаемся, что соглашение ОПЕК сможет оказать фундаментальное воздействие на рынок нефти, поскольку оно вряд ли будет соблюдаться всеми участниками, а также потому, что эффективность этого соглашения частично снижается повышенными уровнями производства в течение нескольких предыдущих месяцев, - отмечает К. Менке. - Кроме того, необходимо учесть исключительно большое количество длинных позиций на рынке фьючерсов. В связи с этим мы видим больше потенциала для снижения цен на нефть, чем для их роста, что вызывает необходимость сохранять осторожную позицию по этому сырьевому товару. Несмотря на то, что цены на золото начали движение обратно к 1 200 долл. США за унцию, мы не ожидаем длительного восстановления на рынке золота. Учитывая наши ожидания ускорения экономического роста, восстановления доллара США и роста ставок, мы придерживаемся осторожной позиции по металлу. Что касается нефти, мы продолжаем сомневаться, что сделка ОПЕК сможет быстро решить проблему избытка предложения и не видим источника длительной поддержки для цен".
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12 января 2017 года 16:58
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
Курс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 13:26
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил... читать дальше
.12 января 2017 года 11:28
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера вернулся выше $55/барр. при поддержке слабеющего на фоне пресс-конференции Д. Трампа доллара, а также новостей о сокращении Саудовской Аравией февральских объемов поставки нефти в Индию и Юго-Восточную Азию. Данные Минэнерго США по запасам энергоносителей не... читать дальше
.12 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.12 января 2017 года 09:08
Нефть, наконец, привлекла покупателей на одномесячных минимумах, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне Brent уверенно восстановилась над отметкой 55 долларов/баррель, с лихвой отыграв потери предыдущего дня. Крайне слабые данные Минэнерго США не помешали ралли... читать дальше
.11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
.11 января 2017 года 16:55
"Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками... читать дальше
.11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
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