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12 января 2017 года 13:26
Трамп поднимает нефть и рубль - TeleTrade
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил этот рост. В процесс неожиданно вмешался сам Дональд Трамп. Его пресс-конференция не дала ответ на вопрос о будущей экономической политике, который хотел услышать рынок. Не были повторены его программные заявления о бюджетно-налоговом стимулировании экономики, инвестициях в инфраструктуру. Такая неопределённость расценена как негатив. Поэтому индекс доллара DX сильно просел, откатившись ниже важной поддержки 101,5 п. Причём коррекция продолжается и может дойти до уровня 101 п. Это и стимулирует дополнительно котировки черного золота. Сейчас актуальный их диапазон – 53,6-57 долларов за баррель. "Снижение доллара в мире и усиление нефти оказывает поддержку рублю, - отмечает М. Гойхман. - Хотя в течение среды он сильно снижался. Цена доходила до 60,6 руб/доллар на внезапно резких антироссийских высказываниях будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который считается пророссийски настроенным политиком. Но затем влияние нефти пересилило, и пара доллар/рубль быстро упала вновь ниже 60 руб/доллар. Сейчас сильная поддержка для котировок – 59,2 руб/доллар, сопротивление – 60,6 руб/доллар. Как видим, всё же нефтяной фактор остаётся определяющим для рубля. Рублёвая цена барреля сейчас высока - в районе 3500 руб/барр., что делает рубль даже недооцененным и стимулирует его рост. Однако важно, как будет взаимодействовать он с горизонтом 59 руб/доллар. Здесь могут быть препятствия его дальнейшему усилению со стороны экономических властей с целью сохранения дополнительных доходов бюджета".
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.11 января 2017 года 13:15
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