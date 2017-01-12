Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль с открытия биржевой сессии обновил годовые максимумы и максимумы за 1,5 года, достигнув отметки 59,35 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказало повышение цен на нефть – нефтяные контракты Brent поднимались в район 55,45 долл./баррель на еженедельной отчетности Министерства энергетики США. Запасы нефти увеличились, как и запасы бензина и дистиллятов. Но положительный момент в том, что увеличилась загруженность нефтеперерабатывающих заводов, что можно расценивать как признак роста внутреннего потребления нефтепродуктов. Кроме того, неожиданно снизился доллар — как против основных мировых валют, так и против сырьевых. Основные движения пришлись на период после конференции Дональда Трампа. В целом можно отметить общее разочарование рынка, не получившего ответы на свои ключевые вопросы. Основные высказывания касались внешней политики, в частности, отношений США с Россией. Также была затронута тема будущих отношений американского бизнеса и власти. И весьма поверхностно была затронута тема новых финансовых стимулов для американской экономики и тема нового налогообложения (Трамп пообещал ввести большой пограничный налог на импорт американских компаний). Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл.".