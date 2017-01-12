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Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля соответствует текущим ценам на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
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12 января 2017 года 11:45
Курс рубля соответствует текущим ценам на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
"Активность и объемы торгов в рубле остаются низкими. Рост спроса на рискованные активы, начавшийся после выступления Д. Трампа, продолжается утром в четверг. Цена нефти Brent держится выше $55/долл., даже несмотря на довольно внушительный рост запасов (от API и DOE) в США на прошедшей неделе. На наш взгляд, курс рубля соответствует текущим ценам на нефть в отличие от конца прошлого года. Особое влияние на курс рубля оказывает спрос нерезидентов в условиях сильно положительного керри", - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург".
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12 января 2017 года 16:58
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
Курс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 14:23
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%... читать дальше
.12 января 2017 года 13:26
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил... читать дальше
.12 января 2017 года 11:28
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера вернулся выше $55/барр. при поддержке слабеющего на фоне пресс-конференции Д. Трампа доллара, а также новостей о сокращении Саудовской Аравией февральских объемов поставки нефти в Индию и Юго-Восточную Азию. Данные Минэнерго США по запасам энергоносителей не... читать дальше
.12 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг. читать дальше
.12 января 2017 года 09:08
Нефть, наконец, привлекла покупателей на одномесячных минимумах, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне Brent уверенно восстановилась над отметкой 55 долларов/баррель, с лихвой отыграв потери предыдущего дня. Крайне слабые данные Минэнерго США не помешали ралли... читать дальше
.11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
.11 января 2017 года 16:55
"Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками... читать дальше
.11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
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