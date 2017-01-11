Во второй половине дня доллар перешел в наступление - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке во второй половине дня доллар перешел в наступление, и к концу дневной сессии поднимался выше 60,5 руб. против открытия на отметке 60,14 руб. Такая динамика была обусловлена ростом американской валюты на внешних рынках, что, в том числе, могло быть связано с предстоящей пресс-конференцией Д. Трампа. В условиях роста индекса доллара к основным валютам не уберегла рубль от снижения и цена на нефть, достигавшая к вечеру уровень в 54,4 долл. за барр. по марке Brent, хотя еще в первой половине дня стоимость составляла менее 54 долл. После выхода данных по запасам и добычи нефти в США первоначальная коррекция в цене на нефть ниже 54 долл. сменилась ростом, однако в вечернюю сессию движение котировок и настроение инвесторов могут еще не раз измениться. Тем не менее, закрытие сегодняшних валютных торгов и их завтрашняя динамика в первые часы после открытия, вероятно, будет определяться прежде всего реакцией инвесторов на комментарии нового президента США", - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.