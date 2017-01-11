До конца недели на рынке нефти ожидается продолжение легкой коррекции цен до уровней $53-54 за баррель - Бинбанк

"С начала января рынок сфокусирован на реализации соглашения ОПЕК: в первую неделю 2017 года нефть активно росла (до уровня $58,24) на фоне новостных данных по сокращениям добычи в странах, подписавших соглашение, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Однако уже на следующей неделе прошла резкая коррекция на основе заявлений Ирака о рекордных объемах экспорта нефти - 3.5 млн баррелей в день, а также Нигерии (не входящей в квоты сокращения добычи), где объем добычи в декабре возрос до 1,9 млн баррелей в сутки (с уровня в 0,9 млн баррелей). К середине недели коррекция продолжилась на фоне новостей о реализации соглашений ОПЕК и выхода предварительных данных по запасам нефти США от API, которые увеличились на 1,5 млн баррелей ,- как итог нефть на уровне $54,34. Ключевыми событиями до конца недели станут: данные Минэнерго США по запасам, которые скорее всего вырастут и не позволят нефти закрепиться выше уровня $53-54, а также пресс-конференция Д. Трампа. До конца недели на рынках мы ожидаем продолжение легкой коррекции до уровней $53-54".