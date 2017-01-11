Пара евро/доллар по-прежнему не в состоянии четко определиться с направлением - Saxo Bank

"Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками кросса евро/фунт. Вчера пара сменила вектор движения, однако пара евро/доллар США по-прежнему не в состоянии четко определиться с направлением, застряв между 1,0670 (потенциальный триггер движения к 1,0800/50) и 1,0450 (этот уровень начинает сигнализировать о нейтрализации повышательных рисков)", – отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.