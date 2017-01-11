Атон подтвердил рейтинг "покупать" для акций Аэрофлота, повысив оценку на 52%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" подтвердила рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), несмотря на значительный рост котировок этих бумаг в течение 2016 года, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Кроме того, в обзоре сообщается, что прогнозная стоимость акций "Аэрофлота", рассчитанная аналитиком ИК, была повышена со 125 рублей до 190 рублей за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 161,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 145,7 рубля за штуку.