BofA-ML считает телекоммуникационный сектор РФ одним из самых привлекательных в регионе EEMEA

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) по-прежнему считает российский телекоммуникационный сектор одним из самых привлекательных в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), говорится в обзоре инвестбанка.

"Российские телекоммуникационные компании остаются нашими фаворитами в регионе EEMEA. Мы считаем, что телекоммуникационный сектор РФ прошел "дно" и имеет сильные фундаментальные характеристики. Восстановление российской экономики, стабилизация конкуренции в секторе и намерение компаний повышать эффективность затрат, а также снижение волатильности рубля, являются обоснованием нашего позитивного взгляда на российский телекоммуникационный сектор", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что акции и американские депозитарные расписки (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) по-прежнему являются топ-бумагами на покупку. Кроме того, эксперты выделяют американские депозитарные акции (ADS) Vimpelcom.

Рекомендация "покупать" также дается для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON), а для акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики сохранили рекомендацию "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 12,00 (текущая цена - 9,39), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (для акций; цены в рублях) - 300,0 (текущая цена - 257,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Vimpelcom (для ADS) - 5,60 (текущая цена - 4,07), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мегафон - 13,50 (текущая цена - 9,89), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Ростелеком (для акций; цены в рублях) - 80,0 (текущая цена - 85,05), рекомендация - продавать.