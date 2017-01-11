Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если она будет продолжаться, рубль не сможет - "ВТБ Капитал"

Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если таковая будет продолжаться, рубль не сможет, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"Поддержку рублю в настоящее время оказывает интерес со стороныиностранных инвесторов, для которых сочетание высоких реальныхпроцентных ставок и улучшающихся фундаментальных показателейроссийской экономики по-прежнему выглядит весьма привлекательно.Однако бесконечно игнорировать коррекцию в нефти (если таковаябудет продолжаться) рубль не сможет. По нашим оценкам, в данныймомент Brent остается в восходящем тренде, хотя техническидальнейший откат котировок вполне возможен. Тем не менее район$48?50 за баррель, на наш взгляд, должен стать прочным уровнемподдержки, даже если усилия, направленные на решение проблемыизбытка предложения на мировом рынке нефти, в конечном итогеокажутся не настолько эффективными, как хотелось бы инвесторам", - говорится в обзоре.