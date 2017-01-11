Курс доллара удерживается в районе 60 перед пресс-конференцией Трампа - БКС

Курс доллара против рубля снижается на символические 0,03% в ходе торгов среды, отмечает аналитик БКС Альберт Короев. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,15. Предыдущие три дня были закрыты ростом доллара, чему способствовало снижение цен на нефть, однако реакция рубля выглядит довольно сдержанной, и представляет собой не более чем коррекцию относительно предыдущего укрепления.

"Технически курс пары USD/RUB имеет определенный простор вверху для вышеупомянутого отскока к 61, но говорить о более высоких уровнях стоит только после закрепления выше данной отметки, которое едва ли мы увидим без погружения цен на нефть ниже $53 за баррель, - комментирует эксперт. - Если взглянуть на динамику нефти в рублях в контексте параметров бюджета 2017 года, очевидно, что у рубля есть объективные причины для дальнейшего роста в текущем году, хотя форсировать его все же властям не с руки, и целесообразно использовать ситуацию для размещений новых долгов, чем Минфин и занимается. Сегодня ведомство разместит ОФЗ с погашением в 2026 году на 25 млрд руб. По данным Reuters покупатели выбрали весь лимит при цене отсечения на уровне 98,0636 процента от номинала. Позднее пройдет аукцион по продаже ОФЗ с переменным купонным доходом на 15 млрд руб. Некоторый рост активности на валютном рынке сегодня ожидается опосредованно через нефть после публикации данных по запасам нефти в США в 18:30 мск и уже на вечерней сессии по мере выступления избранного президента США Д. Трампа на своей первой в данном статусе пресс-конференции, начинающейся в 19:00 мск".