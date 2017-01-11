UBS снизил рейтинг GDR НОВАТЭКа до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $120 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анри Патрикота.

Между тем рекомендация для этих бумаг, значительно подорожавших за последнее время, была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 19 инвестиционных банков, составляет $113,5 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $127,8 за штуку.