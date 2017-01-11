Рынки золота, платины и палладия подрастают, серебро пока остается под давлением продаж - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки золота, платины и палладия подрастают, серебро пока остается под давлением продаж, отмечает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США вновь начал укрепляться, американский фондовый рынок слабеет. Поддержку рынкам драгоценных металлов оказывают усиление британской риторики по поводу более активного выхода из ЕС, а также ожидание первого выступления Дональда Трамп, запланированного на сегодня. Инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах немного снизился, палладиевые и особенно платиновые ETF-фонды показали прирост запасов. Цены на драгоценные металлы в Шанхае выросли, объемы торгов оставались на среднем уровне, курс юаня к доллару США укрепился. По данным GFMS, ювелирное потребление в Китае в 2016 г. третий год подряд оставалось слабым, понизившись на 14,8% к 2015 г. до 146,6 тонны. Ювелирное потребление составляет 60% от всего потребления физического золота в Китае. Цены на золото несколько раз вырастали к уровню $1191 за унцию, после чего понижались к уровню $1188.

Сильные уровни сопротивления $1190-1200 создают психологический барьер для роста цен. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1185-1164, уровни сопротивления - $1190-1200. Цены на серебро в корреляции с рынком золота вчера протестировали уровень сопротивления $16,955, после чего понизились к уровню $16,85. Отношение золота к серебру составляет 70,73 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,63 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре составляют $16,65-16,26, уровни сопротивления - $16,95-17,20. Цены на платину вновь не смогли пройти вверх уровень $986, несмотря на рост инвестиционного спроса в металле. Спред между золотом и платиной составляет 209$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине - $979-965, уровни сопротивления - $986-990. Цены на палладий стабилизировались вблизи уровня $766, не имея импульса к продолжению роста. Ближайшие уровни поддержки в палладии - $755-727, уровни сопротивления - 768-776.

Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты вновь подросли в корреляции с ценами на металлы, курс рубля к доллару США слабел.