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11 января 2017 года 14:58
Ожидаем усиления волатильности котировок акций во второй половине дня - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды, 11 января, российские индексы акций двигаются вниз. Основной причиной снижения индекса ММВБ на 0,15% стало падение цен на нефть со вчерашнего дня на 1% ниже отметки $54 за баррель марки Brent, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Вслед за нефтяными ценами двигаются вниз и акции нефтегазовых компаний. В свою очередь, индекс РТС теряет 0,3%, отыгрывая ослабление курса рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ. Динамика котировок акций на европейских биржах сравнима с российским рынком акций. Западные фондовые индикаторы снижается в среднем на 0,5%, оказавшись под давлением дешевеющих акций энергетических компаний. Мы ожидаем усиления волатильности котировок во второй половине дня. Динамику нефтяных контрактов определит содержание отчета Минэнерго США, который будет опубликован в конце торгового дня. Продолжение роста запасов нефтепродуктов в США негативно скажется на стоимости нефти. В центре внимания участников торгов будет и пресс-конференция Дональда Трампа, на которой избранный президент США будет отвечать на вопросы журналистов о реализации его предвыборной программы".
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11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
.11 января 2017 года 16:55
"Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками... читать дальше
.11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 09:35
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
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