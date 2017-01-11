Ожидаем усиления волатильности котировок акций во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии среды, 11 января, российские индексы акций двигаются вниз. Основной причиной снижения индекса ММВБ на 0,15% стало падение цен на нефть со вчерашнего дня на 1% ниже отметки $54 за баррель марки Brent, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Вслед за нефтяными ценами двигаются вниз и акции нефтегазовых компаний. В свою очередь, индекс РТС теряет 0,3%, отыгрывая ослабление курса рубля относительно доллара в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ. Динамика котировок акций на европейских биржах сравнима с российским рынком акций. Западные фондовые индикаторы снижается в среднем на 0,5%, оказавшись под давлением дешевеющих акций энергетических компаний. Мы ожидаем усиления волатильности котировок во второй половине дня. Динамику нефтяных контрактов определит содержание отчета Минэнерго США, который будет опубликован в конце торгового дня. Продолжение роста запасов нефтепродуктов в США негативно скажется на стоимости нефти. В центре внимания участников торгов будет и пресс-конференция Дональда Трампа, на которой избранный президент США будет отвечать на вопросы журналистов о реализации его предвыборной программы".