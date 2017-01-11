У рубля "границы терпимости" к снижению нефти несколько выше обычного - Банк "Зенит"

"Неопределенность, усилившаяся на мировых площадках, лишь частично транслируется на локальный валютный рынок. Большинство активов стоит на распутье. От того какую политику предпримет новый президент США, будет зависеть дальнейшее поведение рынков: продолжится ли миграция капитала из долговых рынков или, наоборот, поддержит их. Нефтяной рынок на этом фоне пока лишен факторов поддержки. Сообщения о росте добычи в ряде стран ОПЕК ставят под сомнение четкое следование договоренностям нефтедобытчиков, тогда как в США добыча медленно, но растет. Если рынки сегодня получат разочарование от заявлений Д. Трампа, нефтяные

цены продолжат идти вниз. Тем не менее, у рубля "границы терпимости" к снижению базового актива несколько выше обычного, поскольку впереди нас ожидает налоговый период января", - указывают специалисты Банка "Зенит".