Глобальные макроданные будут ориентиром для российских евробондов - БКС

Глобальные макроданные станут ориентиром для российских евробондов, считают аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС".

"В среду Министерство труда США опубликует недельные данные по запасам энергоресурсов. Однако мы считаем, что внимание инвесторов будет приковано к обращению избранного президента США Дональда Трампа (после закрытия российского рынка). Признаки ускорения инфляции могут усилить волатильность в UST, оказав давление на долг развивающихся рынков. Мы подтверждаем наш взгляд, что динамика доходности базовых активов окажет более высокое влияние на российские еврооблигации, чем цены на нефть. Также важно отметить начало сезона корпоративной отчетности в США в пятницу, что может перераспределить потоки инвесторов", - говорится в обзоре.