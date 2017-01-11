Raiffeisenbank снизил рейтинг ADR "Газпром нефти" до "держать" в связи с ростом котировок

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка.

Рекомендация "держать" для акций "Газпром нефти" была подтверждена.