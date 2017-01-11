Рубль еще не вышел из неустойчивого равновесия, и возможны его колебания в пределах 5-10% - Оргбанк

"За последнюю неполную неделю нефть упала более, чем на 7%, тем не менее, российская валюта практически проигнорировала это. Падение нефтяных котировок в значительной степени происходит в рамках коррекции после бурного роста. Дальше будет более детально отслеживаться баланс спроса и предложения на рынках сырья, и вполне возможно, что в первой половине нынешнего года столь бурного роста цен на "черное золото" мы не увидим, а вот протестировать отметку в 50$/баррель по марке Brent "медведи" попытаются. Кроме внешних факторов, к которым также нужно отнести и предстоящие первые реальные шаги нового президента США (пока словесные интервенции играют в пользу рубля), курс российской валюты будет определяться внутренними обстоятельствами, среди которых первостепенную важность играют взаимозависимые факторы - состояние экономического развития и денежно-кредитная политика Банка России. Из-за весьма динамичной и непредсказуемой ситуации, сложившейся в настоящее время, рубль еще не вышел из неустойчивого равновесия, и его колебания в пределах 5-10% не исключены", - отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.