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11 января 2017 года 12:29
Наиболее вероятно снижение рубля до 61,5 к доллару - Локо Банк
"На фоне падения цен на нефть рубль преодолел психологически важную отметку в 60 руб. к доллару, начав торги в среду с ожидаемого умеренного снижения от уровней 60,18 за американскую валюту, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить достаточно слабую корреляцию рубля и нефти, так как цены на нефть падают значительно сильнее, а рубль продолжает торговаться в боковом диапазоне, показывая относительную стабильность. Но если нефть продолжит дешеветь, то рубль не сможет удерживаться от падения долго, а сейчас видится вероятным снижение до 61,5 к доллару. Многое будет зависеть от новостей, но сегодня активность вряд ли будет высокой, так как трейдеры предпочтут дождаться пресс-конференции Трампа. Если на ней он заявит о необходимости восстановления отношений с Россией, то мы, скорее всего, увидим очередной виток укрепления. Также стоит сказать, что сейчас в рублях баррель нефти стоит в районе 3,2 тыс. руб., что является вполне комфортным уровнем для бюджета, и власти вряд ли будут использовать какие-либо инструменты для снижения курса".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 09:35
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
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