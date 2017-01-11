Citi поднял рейтинг акций Evraz до "держать" в связи с падением котировок

Citi повысил рекомендацию для акций Evraz с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 2,08 фунта стерлингов за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 2,04 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,09 фунта стерлингов за штуку.