Доходности ОФЗ пока не уйдут ниже 8% - Промсвязьбанк

"К настоящему моменту нефть Brent подешевела еще на 1% - до 53,7 доллара за баррель, что по нашему мнению, пока не позволит доходностям ОФЗ уйти ниже 8%. Дальнейшее движение котировок рублевых гособлигаций на этой неделе, скорее всего, будет зависеть от итогов сегодняшней пресс-конференции Д. Трампа (19:00 мск), а также данных по запасам нефти в США от Минэнерго (18:30 мск). Тем не менее, коррекция при текущем настроении инвесторов выглядит маловероятной, и мы ждем хорошего спроса на сегодняшних аукционах ОФЗ,

особенно на "длинный" выпуск 26219. Полагаем, что объем 25 млрд руб. будет полностью реализован с переспросом в 2-2,5 раза при рыночной средневзвешенной цене 98,2-98,3 (YTM 8,16-8,18%). "Флоатер" 24019 на сумму 15 млрд руб. может быть продан с 2-кратным переспросом с небольшим дисконтом к рынку, то есть по цене 101,35-101,4", - указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.