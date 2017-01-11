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11 января 2017 года 11:35
В течение дня ожидаем сохранения курса рубля в диапазоне 60 – 60,5 против доллара - "Нордеа Банк"
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов новой администрации страны. Эксперт напоминает, что вступление в должность избранного Президента состоится уже на следующей неделе - 20 января. Также завтра выйдут данные по промышленности в Еврозоне, рынок закладывает неплохие ожидания по ним. Доллар может несколько укрепиться по итогам выступления Трампа сегодня. "Рубль приблизился к нашему целевому уровню на эту неделю, и даже несколько превзошел его,- комментирует О. Лапшина. - Сегодня с утра курс рубль/доллар маркируется на отметке 60,15. Вчера были опубликованы не слишком оптимистичные данные по остатку средств Резервного фонда на конец 2016 года. Объем «кубышки» Минфина снизился до уровня 972,1 млрд. рублей при дефиците бюджета на 2017 год на уровне 2,6 трлн. рублей. На наш взгляд, существенное снижение объема резервов Минфина означает, что в 2017 году значимо больше внимания со стороны ведомства будет уделяться рублевой стоимости барреля нефти. Напомним, что основную часть 2016 года рублевая стоимость барреля была ниже заложенной в бюджет, что негативно сказалось на доходной части бюджета и вызвало необходимость пересмотра бюджета осенью 2016 года. Сегодня в течение дня ожидаем сохранения курса рубля в диапазоне 60 – 60,5 против доллара".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
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.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
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.11 января 2017 года 09:35
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня. читать дальше
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