В течение дня ожидаем сохранения курса рубля в диапазоне 60 – 60,5 против доллара - "Нордеа Банк"

Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов новой администрации страны. Эксперт напоминает, что вступление в должность избранного Президента состоится уже на следующей неделе - 20 января. Также завтра выйдут данные по промышленности в Еврозоне, рынок закладывает неплохие ожидания по ним. Доллар может несколько укрепиться по итогам выступления Трампа сегодня.

"Рубль приблизился к нашему целевому уровню на эту неделю, и даже несколько превзошел его,- комментирует О. Лапшина. - Сегодня с утра курс рубль/доллар маркируется на отметке 60,15. Вчера были опубликованы не слишком оптимистичные данные по остатку средств Резервного фонда на конец 2016 года. Объем «кубышки» Минфина снизился до уровня 972,1 млрд. рублей при дефиците бюджета на 2017 год на уровне 2,6 трлн. рублей. На наш взгляд, существенное снижение объема резервов Минфина означает, что в 2017 году значимо больше внимания со стороны ведомства будет уделяться рублевой стоимости барреля нефти. Напомним, что основную часть 2016 года рублевая стоимость барреля была ниже заложенной в бюджет, что негативно сказалось на доходной части бюджета и вызвало необходимость пересмотра бюджета осенью 2016 года. Сегодня в течение дня ожидаем сохранения курса рубля в диапазоне 60 – 60,5 против доллара".