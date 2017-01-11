Нефть марки Brent имеет все основания для сохранения понижательного импульса со следующей целью коррекции в район $50 за баррель - Amarkets

"Цены на нефть во вторник снизились, завершив торговую сессию на минимуме с середины декабря, - комментирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX снизился на 1,14 доллара, или на 2,2%, до 50,82 доллара за баррель. Мартовский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на 1,30 доллара или на 2,4%, до 53,64 доллара за баррель. В качестве основной причины подобной динамики можно отметить сомнения в реализации договорённости экспортёров по сокращению объёма добычи, а также опасения в отношении роста добычи в США. Во вторник министр нефти Ирана сообщил о сокращении добычи нефти на 160.000 баррелей в день. Тем не менее агентство Reuters подсчитало, что объем экспортных поставок из Ирана, напротив, достиг нового рекордного показателя. Дополнительным фактором давления на нефть стало решение правительства США продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических резервов, что может существенно увеличить избыток предложения на глобальном рынке энергоресурсов. Не стоит забывать и про рост добычи внутри США из-за продолжающегося бума сланцевых месторождений. Последние данные показали рост числа буровых в США до 529, что является максимальным значением более чем за год. Более того, в месячном докладе Администрации энергетической информации США, вышедшем во вторник, прогнозируется увеличение добычи до 9 млн баррелей в день уже в этом году с потенциалом наращивания производства до 9,3 млн баррелей в день в 2018 г. Учитывая сказанное, а также на фоне динамики последних дней, нефть марки Brent имеет все основания для сохранения понижательного импульса со следующей целью коррекции в район $50 за баррель".