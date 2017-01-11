Индекс ММВБ имеет высокий шанс на продолжение роста - КИТ Финанс Брокер

Российский рынок акций после четырех торговых сессий снижения во вторник завершил торги с положительным результатом. Индекс ММВБ вырос на 1,19%, до 2 237,49 пунктов. Результат РТС составил +1,27%, а сам индикатор при поддержке российского рубля достиг уровня 1 175,01 пункта. На утро среды на внешних площадках сформировалась нейтральная диспозиция. Открытие российского рынка акций пройдет вблизи закрытия вчерашнего дня. Индекс ММВБ имеет высокий шанс на продолжение роста, считает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Сегодня внимание американского рынка привлечет пресс-конференция избранного президента США Д. Трампа. Из макроэкономических данных стоит обратить внимание на промпроизводство и торговый баланс Великобритании.