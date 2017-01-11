Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики- ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела АО ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $53.7 за баррель. Они пытаются частично отыграть понесенные в последние два дня 5% потери, вызванные сообщениями о значительном росте нефтедобычи в Ливии, что способно свести на нет усилия ОПЕК+ по балансированию нефтяных поставок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем он будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США.

"Рынок акций РФ во вторник прибавил при выросших на 60% оборотах торгов. Индекс ММВБ повысился на 1.19% в основном благодаря росту котировок акций Газпрома (+2.3%) и Сбербанка (+1.9%), - напоминает эксперт. - Долларовый индекс РТС (+1.27%) вырос чуть более значительно благодаря небольшому укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий сегодняшнего дня стоит выделить намеченное совещание Президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором будут обсуждаться приоритетные задачи на текущий год в социально-экономической сфере".