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11 января 2017 года 09:15
Драйвером рынка выступят данные нефтяной статистики- ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела АО ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $53.7 за баррель. Они пытаются частично отыграть понесенные в последние два дня 5% потери, вызванные сообщениями о значительном росте нефтедобычи в Ливии, что способно свести на нет усилия ОПЕК+ по балансированию нефтяных поставок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230-2235 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в дальнейшем он будет совершать колебания вблизи текущих уровней, а драйвером его движений выступят новости с нефтяного рынка и, в том числе, ожидающиеся данные отраслевой статистики по запасам и производству нефти в США. "Рынок акций РФ во вторник прибавил при выросших на 60% оборотах торгов. Индекс ММВБ повысился на 1.19% в основном благодаря росту котировок акций Газпрома (+2.3%) и Сбербанка (+1.9%), - напоминает эксперт. - Долларовый индекс РТС (+1.27%) вырос чуть более значительно благодаря небольшому укреплению позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий сегодняшнего дня стоит выделить намеченное совещание Президента РФ Владимира Путина с членами правительства, на котором будут обсуждаться приоритетные задачи на текущий год в социально-экономической сфере".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 09:35
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
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