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11 января 2017 года 09:35
Продажи нефти начинают настораживать - eToro
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины 2015 года выше 58, цена снизилась уже более чем на 4 доллара. Пока текущая коррекция не вызывает паники, но напор продавцов уже вызывает некоторые опасения. Несмотря на то, что ряд стран, включая Россию, подтвердили начало реализации договоренностей по сокращению добычи, нефть не может возобновить рост. Виной тому настораживающее поведение ряда других производителей. Так, в декабре экспорт с юга Ирака достиг рекордных значений и продолжает расти в наступившем году. И это заставляет усомниться в готовности страны сократить свою добычу на 210 тыс. барр./сутки. Не дает рынкам покоя и Ливия, которая за последние полгода нарастила объемы производства более чем в три раза. Причем на этой неделе добыча в стране превысила 700 тыс. барр./сутки, что стало максимальным за три года значением. Если в этом году Ливия, увеличит производство до 900 тыс., эффект от соглашения ОПЕК+, даже в случае соблюдения всех оговоренных квот, ослабнет. И чтобы уложиться в установленные ограничения, Саудовской Аравии, вероятно, придется взять удар на себя. Напомним, что ранее саудиты намекали на готовность дополнительно сократить добычу. "С учетом вышеобозначенных факторов, можно сказать, что пока нефть удерживается на плаву по-прежнему благодаря ожиданиям, - резюмирует П. Салас. - И наблюдаемая в последние дни ликвидация длинных позиций по Brent сигнализирует о нарастающих сомнениях игроков в успехе производителей. Также негатив подогревается опасениями возобновления роста запасов углеводородов в США. Если сегодняшний отчет Минэнерго отразит увеличение объемов в районе 2 млн барр., это станет контрольным ударом по Brent, которая может отправиться в район 52,90 долл./барр.".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня. читать дальше
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