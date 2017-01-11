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11 января 2017 года 10:15
Сокращение объемов мировых запасов нефти может оказаться не таким быстрым, как надеялись страны ОПЕК - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Вчера индексы показали положительную динамику, а цены на нефть отрицательную. Тех, кто надеется на спокойную жизнь в 2017 году, когда можно занять «длинную» или «короткую» позицию и забыть о ней на несколько месяцев, ждет разочарование, уверен заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Слишком много противоречивых факторов для того, чтобы котировки двигались «как по линейке». По мнению эксперта, на рынке присутствует неопределенность касательно темпов повышения ставок в США и недостаток подробной информации о плане по бюджетным расходам от администрации Дональда Трампа. В среду состоится первая после июля официальная пресс-конференция избранного президента Дональда Трампа, что усиливает волатильность доллара и вынуждает трейдеров проявлять осторожность на фондовом рынке США. Американские рынки закрылись с незначительными изменениями. По мнению некоторых аналитиков, надежды на то, что бюджетное стимулирование нового правительства ускорит экономический рост, пока преждевременны. Цены на золото выросли. «Трамп называет несколько стран “валютными манипуляторами”, и инвесторы хотят получить представление о том, какие конкретно шаги Трамп готов предпринять в отношении этих стран», – сказал главный аналитик по рынкам в Think Markets Найем Аслам. «Нервозность возвращается на рынки, инвесторы хотят обезопасить вложения, и золото дает им эту возможность», – говорит Найем Аслам. В понедельник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в ходе своего выступления сказал, что экономическая ситуация, вероятнее всего, говорит в пользу «по-прежнему постепенного, но немного более регулярного» повышения ставки по федеральным фондам. Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт, тем временем, сказал, что экономика «похоже, устойчива», но, скорее всего, будет расти умеренными темпами. Цены на нефть начали эту неделю с просадки на фоне слухов о том, что страны ОПЕК не выполнят обязательств по сокращению добычи нефти. Кроме того, министерство энергетики США объявило о намерении продать до 8 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve). Вырученные средства планируется использовать на ремонт стареющей сети нефтепроводов и подземных хранилищ SPR. Обе эти новости являются медвежьими факторами для нефтяного рынка – предложение нефти увеличивается. По прогнозу еженедельного издания Kiplinger, на нефтяном рынке будет продолжаться повышенная волатильность цен, но большую часть зимы WTI будет оставаться в коридоре $50 – $55 за баррель. ОПЕК, возможно, проведет некоторое сокращение добычи, и это поспособствует приближению мирового рынка к равновесию спроса и предложения. "Но если ОПЕК сократит добычу, то нефтяные компании США, скорее всего, увеличат добычу. В США уже наблюдается рост буровой активности, - указывает А. Верников. - Baker Hughes сообщает о росте числа активных нефтебуровых установок в США в последние месяцы. Так что сокращение объемов мировых запасов нефти может оказаться не таким быстрым, как надеялись страны ОПЕК. О том, как график нефти (Brent) выглядит с точки зрения технического анализа, мы писали вчера. Четко виден восходящий канал, сформированный минувшим летом. Нижняя граница этого канала находится на уровне $44, верхняя граница чуть выше уровня $57".
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11 января 2017 года 14:18
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй... читать дальше
.11 января 2017 года 13:15
"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так... читать дальше
.11 января 2017 года 12:12
"Нефть продолжила терять в цене, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Усилению распродаж способствовал целый ряд новостей, хотя и не самых сильных для рынка самостоятельно, однако общий эффект выразился в более чем 2.5% снижение по итогам минувших торгов. Так рост добычи Ливии... читать дальше
.11 января 2017 года 11:35
Курс доллара против евро сохраняется вблизи отметки в 1,05 в отсутствии значимых драйверов для рынка, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Сегодня событием дня может стать выступление Дональда Трампа, которое начнется в 19:00 мск и может принести больше ясности относительно первых шагов... читать дальше
.11 января 2017 года 11:20
Пресс-конференция Д. Трампа может вывести пару евро/доллар из диапазона 1,0530-1,0630 - Промсвязьбанк
"Ключевым событием недели на финансовых рынках, вероятно, станет сегодняшняя пресс-конференция Дональда Трампа, и в преддверии этого события большой активности на глобальных долговых рынках не наблюдается. Доходности десятилетних treasuries держались в ходе вчерашних торгов в диапазоне 2,36-2,39%.... читать дальше
.11 января 2017 года 09:35
Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами, указывает региональный директор eToro в России Павел Салас. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины... читать дальше
.11 января 2017 года 09:20
Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке четвертую сессию подряд, чего не наблюдалось с 1999 года
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник без единой динамики. Азиатские фондовые индексы растут в среду на статданных и подъеме цен на металлы. Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54. читать дальше
.10 января 2017 года 17:25
По мере приближения первой большой пресс-конференции избранного американского президента Д. Трампа, активность игроков на международном рынке форекс снижается, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Сегодня мы имеем дело именно с корректировкой позиций в преддверии этого... читать дальше
.10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
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