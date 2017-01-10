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10 января 2017 года 15:44
"ВТБ Капитал" понизил рейтинг акций Яндекса до "держать" в связи с ростом котировок
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $23,3 за штуку. "После значительного повышения котировок акций "Яндекса" потенциал для дальнейшего их роста в настоящее ограничен. Поэтому мы понизили рекомендацию для акций "Яндекса" до "держать", - говорится в обзоре. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $23,92 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22 за штуку.
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10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня. читать дальше
.10 января 2017 года 09:06
В понедельник нефть снова не смогла вернуться к росту, и, воспользовавшись отсутствием инициативы со стороны покупателей, "медведи" отправили баррель Brent под отметку 56 долларов. По итогам дня актив подешевел почти на 3%, добравшись до 4-дневного минимума в области 55,26 долл./баррель,... читать дальше
.09 января 2017 года 18:08
Рост цен на нефть выше 58 долл. США за баррель в первый торговый день года, скорее всего, был лишь временным сбросом напряжения, полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Внимание рынка приковано к тому, как участники соглашения ОПЕК выполняют свои обязательства по... читать дальше
.09 января 2017 года 14:32
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1170-1164$, уровни сопротивления – 1185-1200$ - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки золота, платины и палладия подрастают, а серебро слегка снижается, констатирует аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США восстанавливает потери предыдущей недели, американский фондовый рынок снижается. В целом первая неделя 2017 года для рынков драгоценных... читать дальше
.09 января 2017 года 11:42
Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:09
Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова "покуситься" на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр.,... читать дальше
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