"ВТБ Капитал" понизил рейтинг акций Яндекса до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $23,3 за штуку.

"После значительного повышения котировок акций "Яндекса" потенциал для дальнейшего их роста в настоящее ограничен. Поэтому мы понизили рекомендацию для акций "Яндекса" до "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $23,92 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $22 за штуку.