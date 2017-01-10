"Просадки" рынка акций РФ надо использовать для покупок - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Сегодня рынок находится на положительной территории. Цены на нефть отскочили наверх от ноябрьского повышательного тренда, указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Если посмотреть на график нефти с "большей высоты", то на нем четко виден восходящий канал, сформированный минувшим летом. Нижняя граница этого канала находится на уровне $44, верхняя граница чуть выше уровня $57. Пробить этот канал наверх и перейти в более агрессивный восходящий канал у "быков" не получается, отсюда проистекают проблемы нашего рынка, который в январе буксует. Нефтетрейдеры хотят убедиться, что решения по ограничению добычи нефти от 30 ноября выполняются".

Говоря о фундаментальной привлекательности наших акций, эксперт ИК уверен, что она сохраняется, но этот "мед" не такой сладкий, каким был в октябре: "Рассмотрим рекомендации фундаментальных аналитиков по таким популярным акциям, как "Сбербанк" об. и "Газпром нефть" об.. За редким исключением фундаментальный потенциал роста к справедливой стоимости укладывается в диапазон 2%-14%. Мало! При инвестировании в российские акции приходится учитывать и такой вариант, что лидеры США и России не найдут взаимопонимания. Дональд Трамп несколько сместил свою позицию по поводу кибератак, которые якобы воздействовали на ход президентских выборов в США. Он стал менее категоричным в важном вопросе предполагаемого участия русских хакеров в атаках. Отношения США и Китая - еще один повод для опасений. Китай и без этого испытывает определенные экономические трудности. За 2016 год юань обесценился против доллара на 6,6%. Это самое сильное падение после 1994 года. В этом году ожидается продолжение ослабления китайской валюты, если ралли доллара окажется устойчивым. Валютные резервы Китая в декабре понизились почти до шестилетнего минимума, но оказались немного выше критического уровня 3 трнл долларов. Власти вмешались, чтобы поддержать слабеющий юань перед инаугурацией Дональда Трампа".

Согласно вышедшим в субботу показателям, валютные резервы Китая в декабре сократились на 41 млрд долларов - снижение идет уже шесть месяцев подряд. В течение прошедшей недели Пекин принимал жесткие меры, чтобы наказать тех, кто ставит против юаня, и затруднить вывод денег из страны. За целый год валютные резервы Китая упали почти на 320 млрд долларов до 3,011 трлн долларов. В своем заявлении регулятор сообщил, что главная причина сокращения валютных резервов Китая в 2016 году в том, что Центральный банк использовал их для стабилизации юаня.

"Видимо, пока в Америке не начнется "большая коррекция" (а она вполне может начаться после инаугурации Трампа 20 января), на нашем рынке все будет спокойно, - прогнозирует А. Верников. - А когда коррекция в США начнется, наш индекс ММВБ просядет до отметки 2160 пунктов (оптимистичный сценарий) или 2070 пунктов (пессимистичный сценарий). Мы настроены оптимистично и считаем, что просадки рынка надо использовать для покупок".