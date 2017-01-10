Наиболее вероятно сохранение курса рубля в 2017 году в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар - TeleTrade

"Сейчас, при цене нефти марки Brent в районе 55 долларов за баррель, рубль достаточно высок, находясь на уровне около 60 руб. за доллар, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Таким образом, рублёвая цена нефти – в районе 3300 руб. за баррель, что выше приемлемой для бюджета цены примерно в 3100 руб/барр. Данная ситуация очень благоприятна для государства и позволяет получать дополнительные доходы, уменьшая дефицит бюджета. Кроме того, для ЦБ исключительно важна стабильность валюты, то есть отсутствие резких колебаний в ту или иную сторону. Это создаёт доверие и у бизнеса, и у населения. Поэтому есть вероятность, что при сложившихся или более высоких ценах на нефть, при курсе рубля 59-60 руб/дол., сам ЦБ или госбанки могут вернуться к покупкам валюты. Такая практика будет преследовать сразу две цели. Во-первых, препятствование излишнему усилению национальной валюты. Во-вторых, пополнение золотовалютных резервов (ЗВР) России. Ведь с сентября по декабрь 2016 г. ЗВР сократились на 5%, с 399,6 до 379,1 млрд. дол. И дешёвый доллар - хороший повод пополнить резервы". Кроме того, по мнению эксперта, возможны «словесные интервенции», которые мы уже наблюдали в прошлом году, когда политическое или экономическое руководство страны высказывается о нежелательности резкого укрепления рубля. Поэтому в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенного ослабления доллара ниже 58-59 руб/доллар. Но это возможно в перспективе в случае повышения нефтяных цен к 60 дол/баррель при реальном сокращении добычи нефти по договорённости между странами-экспортёрами.

"В дальнейшем указанное уменьшение добычи в мире примерно на 1,8 млн баррелей в сутки может быть частично компенсировано повышением производства нефти в США – основном её потребителе, - прогнозирует М. Гойхман. - В последние месяцы, с ростом цен «чёрного золота», число работающих буровых установок в США неуклонно растёт. Кроме того, Д.Трамп выступает за резкое сокращение импорта, что уменьшает мировой спрос. Таким образом, вероятная средняя цена барреля в 2017 г. будет в диапазоне 53-60 долларов. Повышенный спрос на российские активы, наблюдаемый сейчас и поддерживающий рубль, может ослабнуть в случае обещанного ФРС дальнейшего повышения ставок в течение года. Это сделает ещё более привлекательным доллар и вызовет отток средств из российской валюты. Тем более, что ЦБ России будет продолжать политику снижения ключевой ставки по мере ослабления инфляции. При приближении инфляции к цели 4% ключевая ставка может снизиться до 8%. Таким образом, под воздействием уравновешивающих факторов наиболее вероятно сохранение курса рубля в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар в 2017 г.".