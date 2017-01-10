.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Наиболее вероятно сохранение курса рубля в 2017 году в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар - TeleTrade
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 января 2017 года 14:11
Наиболее вероятно сохранение курса рубля в 2017 году в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар - TeleTrade
"Сейчас, при цене нефти марки Brent в районе 55 долларов за баррель, рубль достаточно высок, находясь на уровне около 60 руб. за доллар, - отмечает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Таким образом, рублёвая цена нефти – в районе 3300 руб. за баррель, что выше приемлемой для бюджета цены примерно в 3100 руб/барр. Данная ситуация очень благоприятна для государства и позволяет получать дополнительные доходы, уменьшая дефицит бюджета. Кроме того, для ЦБ исключительно важна стабильность валюты, то есть отсутствие резких колебаний в ту или иную сторону. Это создаёт доверие и у бизнеса, и у населения. Поэтому есть вероятность, что при сложившихся или более высоких ценах на нефть, при курсе рубля 59-60 руб/дол., сам ЦБ или госбанки могут вернуться к покупкам валюты. Такая практика будет преследовать сразу две цели. Во-первых, препятствование излишнему усилению национальной валюты. Во-вторых, пополнение золотовалютных резервов (ЗВР) России. Ведь с сентября по декабрь 2016 г. ЗВР сократились на 5%, с 399,6 до 379,1 млрд. дол. И дешёвый доллар - хороший повод пополнить резервы". Кроме того, по мнению эксперта, возможны «словесные интервенции», которые мы уже наблюдали в прошлом году, когда политическое или экономическое руководство страны высказывается о нежелательности резкого укрепления рубля. Поэтому в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенного ослабления доллара ниже 58-59 руб/доллар. Но это возможно в перспективе в случае повышения нефтяных цен к 60 дол/баррель при реальном сокращении добычи нефти по договорённости между странами-экспортёрами. "В дальнейшем указанное уменьшение добычи в мире примерно на 1,8 млн баррелей в сутки может быть частично компенсировано повышением производства нефти в США – основном её потребителе, - прогнозирует М. Гойхман. - В последние месяцы, с ростом цен «чёрного золота», число работающих буровых установок в США неуклонно растёт. Кроме того, Д.Трамп выступает за резкое сокращение импорта, что уменьшает мировой спрос. Таким образом, вероятная средняя цена барреля в 2017 г. будет в диапазоне 53-60 долларов. Повышенный спрос на российские активы, наблюдаемый сейчас и поддерживающий рубль, может ослабнуть в случае обещанного ФРС дальнейшего повышения ставок в течение года. Это сделает ещё более привлекательным доллар и вызовет отток средств из российской валюты. Тем более, что ЦБ России будет продолжать политику снижения ключевой ставки по мере ослабления инфляции. При приближении инфляции к цели 4% ключевая ставка может снизиться до 8%. Таким образом, под воздействием уравновешивающих факторов наиболее вероятно сохранение курса рубля в среднем в коридоре 55-65 руб/доллар в 2017 г.".
.
10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня. читать дальше
.10 января 2017 года 09:06
В понедельник нефть снова не смогла вернуться к росту, и, воспользовавшись отсутствием инициативы со стороны покупателей, "медведи" отправили баррель Brent под отметку 56 долларов. По итогам дня актив подешевел почти на 3%, добравшись до 4-дневного минимума в области 55,26 долл./баррель,... читать дальше
.09 января 2017 года 18:08
Рост цен на нефть выше 58 долл. США за баррель в первый торговый день года, скорее всего, был лишь временным сбросом напряжения, полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Внимание рынка приковано к тому, как участники соглашения ОПЕК выполняют свои обязательства по... читать дальше
.09 января 2017 года 14:32
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1170-1164$, уровни сопротивления – 1185-1200$ - "Открытие Брокер"
Сегодня рынки золота, платины и палладия подрастают, а серебро слегка снижается, констатирует аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США восстанавливает потери предыдущей недели, американский фондовый рынок снижается. В целом первая неделя 2017 года для рынков драгоценных... читать дальше
.09 января 2017 года 11:42
Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:09
Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова "покуситься" на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.