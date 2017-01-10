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10 января 2017 года 13:32
Российский рубль вновь находится под давлением из-за снижения нефтяных котировок - "Аналитика Онлайн"
"В понедельник цены на черное золото упали к важному психологическому уровню в районе 55$ за баррель, - напоминает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Доллар/рубль, в свою очередь, подобрался к достаточно важному уровню сопротивления в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты. В целом, начало года для российской валюты достаточно удачное. Если нефть будет продолжать держаться на достигнутых уровнях, то и рубль может сохранить свой потенциал к укреплению. Помимо нефти, поддержку деревянному оказывает интерес зарубежных инвесторов к российским активам. А вот среди рисков для рубля можно отметить возможное ужесточение монетарной политики, которое приведет к росту курса доллара и окажет давление на рисковые активы, а также сохраняющуюся неопределенность на нефтяном рынке" На этом фоне на ММВБ курс доллара находится в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты, евро вырос до 63 рублей 55 копеек, индекс ММВБ по-прежнему находится на отметке 2220 пунктов, а котировки нефти марки Brent корректируются вверх от 55 долларов за баррель. "В целом, курс рубля сейчас выглядит достаточно сбалансированным при текущих ценах на нефть, - комментирует эксперт. - Однако, как мы отмечали выше, неопределенность здесь все-таки еще сохраняется. В случае, если вчерашнее снижение на нефтяном рынке продолжится и черное золото опустится до 53$ за баррель марки Brent, то доллар может прибавить еще несколько рублей. В этом случае торговля по основной валютной паре на российском валютном рынке может вновь вернуться в диапазон от 60 до 62 рублей. Именно такой сценарий мы сейчас рассматриваем как базовый, и укрепление курса доллара рекомендуем рассматривать как возможность для продаж пары доллар/рубль на более высоких уровнях. Рекомендуем присматриваться к продажам при прорывах выше отметки 61,40, в идеале рекомендуем продавать в районе 61 рубля 90 копеек. Целями для фиксации прибыли по продажам будут выступать отметки 60,60 или 60,00".
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10 января 2017 года 15:25
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.10 января 2017 года 11:50
"Сегодня Brent оттолкнулась от $55/bbl. Информация о встрече нефтяных министров в Абу-Даби 13 января рынком встречена позитивно, ориентирами краткосрочно продолжат выступать отметки $55-57/Brent. Макрокалендарь сегодня ненасыщенный, возможно, завтрашняя пресс-конференция Д. Трампа сможет дать... читать дальше
.10 января 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть пытаются отыграть часть потерь предыдущего дня. читать дальше
.10 января 2017 года 09:06
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.09 января 2017 года 18:08
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.09 января 2017 года 11:42
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.09 января 2017 года 11:02
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.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:09
Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова "покуситься" на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр.,... читать дальше
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