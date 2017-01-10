Ренессанс Капитал поднял оценку акций Сбербанка на 23-24%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка соответственно со 173 рублей до 215 рублей и со 122 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 215,00 (текущая цена - 169,90), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк (для "префов") - 150,00 (текущая цена - 131,30), рекомендация - покупать.