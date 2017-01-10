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10 января 2017 года 11:34
Рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб. за доллар - Банк "Зенит"
"Первый полноценный торговый день на внутреннем валютном рынке начался с ослабления рубля, который за период слабоактивных торгов первых дней года укрепился под уровень 60 по курсу доллара, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Цены на нефть вчера снизились на 3.5%, что и слабо основным поводом для ослабления российской валюты. На международном валютном рынке доллара сдавал позиции последние несколько дней, отражая реакцию на смешанный поток экономической статистики из США. Цены на нефть отошли от локальных максимумов на опасения продолжающегося роста добычи на сланцевых месторождениях в США. На прошлой неделе число действующих буровых установок в Штатах поднялось еще на 4 единицы до 529. С конца сентября их прирост уже превысил 100 единиц. Главным риском для нефтяного рынка остается рост добычи в США, который может частично компенсировать выпадающее предложение ОПЕК и прочих нефтедобывающих стран. Вместе со сдержанными прогнозами роста потребления нефти это создает проблему для дальнейшего роста цен". По мнению специалистов банка, курс доллара ниже 60 руб. при текущем диапазоне волатильности выглядит не слишком адекватным ни с точки зрения стоимости остальных валют сырьевых экономик, ни с позиции наполняемости дефицитного российского бюджета. Однако, с учетом стабилизации внешнеполитической обстановки и сохранения колебаний нефти вокруг отметки в 55 долл. за барр., рубль имеет шансы консолидироваться в диапазоне 60-62 руб. по курсу доллара, особенно принимая во внимание скорое начало налогового периода января.
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10 января 2017 года 15:25
В начале нового года платина и палладий показывают наилучшие результаты среди сырьевых товаров, выигрывая от слабеющего доллара США и улучшающихся настроений на рынке, констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. После того, как уровень цен не дотянул до оправданных... читать дальше
.10 января 2017 года 11:50
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.10 января 2017 года 09:39
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.10 января 2017 года 09:06
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.09 января 2017 года 18:08
Рост цен на нефть выше 58 долл. США за баррель в первый торговый день года, скорее всего, был лишь временным сбросом напряжения, полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Внимание рынка приковано к тому, как участники соглашения ОПЕК выполняют свои обязательства по... читать дальше
.09 января 2017 года 14:32
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1170-1164$, уровни сопротивления – 1185-1200$ - "Открытие Брокер"
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.09 января 2017 года 11:42
Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
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.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:09
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