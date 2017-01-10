Во второй половине дня стабилизирующее воздействие на рубль окажет проведение ЦБ РФ депозитного аукциона - Exness

"Сегодня мировая резервная валюта может закрепиться выше 60 руб. на фоне падения цен на нефть марки Brent ниже $55 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказывает информация о росте экспорта из Ирана и Ирака. Между тем, рост цен на нефть может возобновиться в третьей декаде января после встречи технического комитета по контролю добычи нефти при ОПЕК, в который войдут представители Кувейта, Венесуэлы, Алжира, России и Омана. Стабилизация цен на нефть в диапазоне $50-60 за баррель в текущем году окажет позитивное воздействие на рост инфляционного давления в странах импортерах нефти - США, Китае, еврозоне и т. д. Во второй половине дня стабилизирующее воздействие на рубль окажет проведение ЦБ РФ депозитного аукциона. Следует отметить, что для поддержки курса рубля в текущем году российский регулятор может распродать оставшиеся в его портфеле ОФЗ на общую сумму 64,497 млрд руб. и выпустить собственные облигации, которые будут интересны инвесторам благодаря рейтингу фактически абсолютной надежности", - отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин.