Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий carry trade - TeleTrade

"Рубль остается привлекательной валютой в рамках стратегий carry trade. Приближающиеся налоговые выплаты также позитивно отражаются на стоимости рубля. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться вблизи верхней границы сложившегося в последние дни диапазона 59,20-60,50", — полагает аналитик TeleTrade Александр Егоров.