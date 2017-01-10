Мы не уверены, что текущий год будет столь же однозначно позитивным для отечественного госдолга, как 2016-й - Росбанк

"ОФЗ открыли 2017 год во всеоружии: отечественный госдолг пользовался спросом всю вчерашнюю сессию, в частности, отражая интерес иностранных покупателей, которые отыгрывали благоприятный для России фон первых дней года. По итогам сессии снижение доходностей составило существенные 11-14 бп на переднем участке кривой – и до 25 бп в наиболее длинном 15-летнем выпуске 26218. Подобное развитие событий создает прекрасное подспорье для Минфина в проведении дебютного в текущем году первичного аукциона ОФЗ. Вместе с тем, мы не уверены, что текущий год будет столь же однозначно позитивным для отечественного госдолга, как 2016-й год", - комментируют аналитики Росбанка.