Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут - Локо-Банк

"Сейчас многие не верят в действия ОПЕК по сокращению добычи, поэтому нефтедобывающие страны для улучшения ситуации должны подтвердить свое соглашение реальными действиями. Конечно, не стоило этого ожидать в первой декаде января, но сейчас нефтяной и валютный рынки находятся под властью эмоций. Рубль в понедельник продолжает ослабление, и оно может продолжаться до 60,4 к доллару (в зависимости от нефтяной динамики). С другой стороны, особых факторов нет, поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть возвращение и к 59 и продолжение снижения. Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут, так как будет ощущаться серьезная поддержка со стороны налогового периода. Если мы также увидим позитивные новости с рынка нефти, то у рубля есть шансы достичь 57 к доллару", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.