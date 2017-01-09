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09 января 2017 года 12:35
Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут - Локо-Банк
"Сейчас многие не верят в действия ОПЕК по сокращению добычи, поэтому нефтедобывающие страны для улучшения ситуации должны подтвердить свое соглашение реальными действиями. Конечно, не стоило этого ожидать в первой декаде января, но сейчас нефтяной и валютный рынки находятся под властью эмоций. Рубль в понедельник продолжает ослабление, и оно может продолжаться до 60,4 к доллару (в зависимости от нефтяной динамики). С другой стороны, особых факторов нет, поэтому в ближайшие дни мы можем увидеть возвращение и к 59 и продолжение снижения. Если рубль сможет удержаться от падения на этой неделе, то шансы на укрепление заметно вырастут, так как будет ощущаться серьезная поддержка со стороны налогового периода. Если мы также увидим позитивные новости с рынка нефти, то у рубля есть шансы достичь 57 к доллару", - комментирует ситуацию заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.
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09 января 2017 года 11:42
Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
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.09 января 2017 года 09:09
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.06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров. читать дальше
.06 января 2017 года 09:19
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.05 января 2017 года 17:51
Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара... читать дальше
.05 января 2017 года 11:37
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра. читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
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