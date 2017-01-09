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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке 60 за доллар - "Нордеа Банк"
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09 января 2017 года 12:12

Рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке 60 за доллар - "Нордеа Банк"

"В начале торгов сегодня курс рубля тяготел к уровню 60 за доллар, торгуясь утром на отметке 59,92. Мы полагаем, что в условиях, когда нефть, вероятно, будет сохраняться в коридоре 65-67 долларов/баррель в ближайшее время, рубль на этой неделе будет тяготеть к отметке в 60 руб./доллар", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.

Опубликовано: /"Нордеа Банк"/
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