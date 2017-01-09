Возможно усиление евро к доллару - ITinvest

"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин.