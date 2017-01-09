Тренд на укрепление российской валюты остается в силе - ВТБ 24

"Если не произойдет выраженного ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, рубль способен укрепиться еще на 3% относительно бивалютной корзины. Тренд на укрепление российской валюты остается в силе, процентные ставки способствуют развитию carry trade, а ожидания нормализации отношений с США поддерживает аппетит к российскому риску в целом. При этом конъюнктура рынка нефти остается определяющим фактором для курса российской валюты", - отмечает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.