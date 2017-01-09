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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам - Алор Брокер
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09 января 2017 года 10:11
Ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам - Алор Брокер
"Сегодня ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам. По итогам дня ожидаем рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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09 января 2017 года 11:42
Нефть сдержанно дешевеет на фоне статистики о росте числа буровых и усилении позиций долларом США. В краткосрочной перспективе основными темами для рынка станут данные о фактическом исполнении соглашения по снижению добычи, а также новости, связанные с ожидаемой политикой ФРС. Касаемо вопроса о... читать дальше
.09 января 2017 года 11:02
"На стыке покупки риска и укрепления доллара находится главная валютная пара – EUR/USD (1,052). По отношению к ней справедливыми будут ожидания или диапазонных колебаний или даже некоторого роста ее значений, т.е. усиления евро к доллару", - указывает директор по продажам ITinvest Андрей Хохрин. читать дальше
.09 января 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник. Цены на нефть перешли к снижению в понедельник. читать дальше
.09 января 2017 года 09:09
Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова "покуситься" на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится. В пятницу котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долл./барр.,... читать дальше
.06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров. читать дальше
.06 января 2017 года 09:19
Индекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций.... читать дальше
.05 января 2017 года 17:51
Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара... читать дальше
.05 января 2017 года 11:37
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра. читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
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