Ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам - Алор Брокер

"Сегодня ожидаем консолидацию и проторговку текущих уровней по отечественным фондовым индексам. По итогам дня ожидаем рост индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.