Умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы на продолжение роста на российском рынке акций - КИТ Финанс Брокер

Локальный рынок будет постепенно входить в рабочий режим. Несмотря на распродажи на прошлой неделе, предпосылок для глубокой коррекции не сформировано. При этом умеренно позитивный внешний фон увеличивает шансы увидеть продолжение роста на российском рынке акций, полагает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.