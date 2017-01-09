В первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику - ИК "ФИНАМ"

"На мой взгляд, в первой половине дня за счет влияния позитивного внешнего фона индекс ММВБ продемонстрирует умеренно положительную динамику, прибавив около 0,2-0,4%. Напомню, что в рамках пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ вырос почти на 0,5%. На валютном рынке из-за влияния крепкого доллара и дешевеющей нефти ожидается умеренное ослабление нацвалюты. В частности, по паре доллар/рубль возможен рост в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.