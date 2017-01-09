Вероятно, рынок акций останется в состоянии консолидации - ИФ "Олма"

Сегодня, вероятно, рынок акций останется в состоянии консолидации, предполагают специалисты ИФ "Олма". Под закрытие торгов в пятницу активность покупателей выросла, однако опасения более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будут оказывать сдерживающее влияние на спрос. На валютном рынке сегодня можно ожидать продолжения тенденции консолидации на фоне стабильно высоких цен на нефть и растущего индекса доллара.