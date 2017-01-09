Доллар будет удерживаться под отметкой 60 рублей - InstaForex

"Несмотря на неопределившуюся нефть Brent, которая в пятницу не смогла определиться с направлением, наша валюта продолжает ставить рекорды. Причем недавние покупки рубля – заслуга преимущественно иностранных инвесторов, тогда как российские игроки полноценно возвращаются на рынок на этой неделе. Повышение привлекательности рубля в глазах зарубежных трейдеров – признак надежды на отмену антироссийских санкций после прихода Трампа. И это может стать одним из долгосрочных факторов поддержки для рубля, если новый президент США в ближайшие месяцы намекнет на перспективы снятия ограничений, - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. - Если же говорить о нефтяном драйвере, то здесь скорее имеет место укрепление российской валюты авансом в надежде на соблюдение договоренностей ОПЕК. Пока и на этом "фронте" все выглядит благополучно: пытаясь задать тон своим коллегам, саудиты сообщили, что за первую неделю января уже урезали добычу на 486 тыс. барр./сутки. Так, в кратко- и среднесрочной перспективах наша валюта может попытаться проверить на прочность уровень 59 руб., но даже если импульса не хватит, доллар в ближайшие дни вряд ли сможет уверенно закрепиться над 60 руб., если Brent не вернется под 66 долл./баррель".