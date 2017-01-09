Российский фондовый рынок начнет торги понедельника, вероятно, в "плюсе" - Инвестиционная палата

"Российский фондовый рынок начнет торги понедельника, вероятно, в "плюсе", отыгрывая умеренно позитивный внешний фон. На текущей неделе ждем попытки вернуться к 2250 пунктам по индексу ММВБ. Следующей целью, скорее всего, выступает район 2280-2300 пунктов. Одной из идей на этот год является покупка акций “Газпрома” с целями 180-200, 230-250 рублей. Драйверами роста могут выступить ожидания высоких дивидендов, снижения геополитической напряженности", - полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.