Есть надежда на улучшение динамики отечественных акций к закрытию торгов - ИК Еврофинансы

Российские биржи к 14:00 снижались на 0,78% по каждому из индексов, но, по мнению эксперта ИК Еврофинансы Людмилы Моисеевой, есть надежда на улучшение динамики к закрытию торгов, имея в виду растущий тренд по нефтяным ценам (если утром Brent и Light шли по 56,69 и 53,59, то к 14:00 уже по 57,39 и 54,21 долл. за барр.), запасы нефти за неделю в США снизились втрое сильнее, чем ожидалось (соответственно 7,051 и 2,152 млн. барр.), правда, увеличились запасы бензина, дистиллятов и добыча нефти, что и удерживает цены от более интенсивного роста. Стало известно, что Минобороны приступает к сокращению военной группировки России в Сирии, первыми ближневосточную акваторию покидает группа авианесущих кораблей. ЦБ сообщил, что в его Музейно-экспозиционном фонде появились редкие древнерусские монеты (сребреники), отчеканенные в начале 11 века во времена правления князя Владимира Святославича, монеты относятся к периоду принятия христианства на Руси, именно тогда началась чеканка первых древнерусских денежных знаков по образу и подобию византийских монет.

По еврозоне опубликован блок макростатистики, в большинстве негативного характера, так, если индекс делового климата за месяц возрос с 0,4 до 0,79 пункта (ожидалось 0,44 пункта), то розничные продажи снизились на 0,4% (месяцем ранее был рост на 1,4%), год к году динамика розничных продаж еще сохраняет растущий тренд (2,3%, месяцем ранее 3%). Что касается Германии, то здесь безработица вот уже 4 месяца остается на уровне 4,1%, промышленные заказы за месяц снизились на 2,5% (больше, чем ожидалось, месяцем ранее был рост на 5%), розничные продажи снизились на 1,8% (тоже больше, чем ожидалось, 0,6%, месяцем ранее был рост на 2,5%), в годовом измерении показатель увеличился на 3,2%. Сальдо торгового баланса Франции, оставаясь отрицательным, за месяц обозначило движение в сторону сокращения (с 5,15 до 4,377 млрд евро).

Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов Hang Seng и Kospi соответственно на 0,16 и 0,35%, Nikkei и SSE снизились на 0,28 и 0,35%, сессия закрылась в противофазе к итогу предыдущего дня, одни инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль, другие покупали подешевевшие акции. Из макростатистики появилась только информация о динамике чистых вложений нерезидентов в японские акции, которые за неделю возросли на 58,5 млрд иен (на 114,1 млрд иен неделей ранее).