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06 января 2017 года 15:23
Есть надежда на улучшение динамики отечественных акций к закрытию торгов - ИК Еврофинансы
Российские биржи к 14:00 снижались на 0,78% по каждому из индексов, но, по мнению эксперта ИК Еврофинансы Людмилы Моисеевой, есть надежда на улучшение динамики к закрытию торгов, имея в виду растущий тренд по нефтяным ценам (если утром Brent и Light шли по 56,69 и 53,59, то к 14:00 уже по 57,39 и 54,21 долл. за барр.), запасы нефти за неделю в США снизились втрое сильнее, чем ожидалось (соответственно 7,051 и 2,152 млн. барр.), правда, увеличились запасы бензина, дистиллятов и добыча нефти, что и удерживает цены от более интенсивного роста. Стало известно, что Минобороны приступает к сокращению военной группировки России в Сирии, первыми ближневосточную акваторию покидает группа авианесущих кораблей. ЦБ сообщил, что в его Музейно-экспозиционном фонде появились редкие древнерусские монеты (сребреники), отчеканенные в начале 11 века во времена правления князя Владимира Святославича, монеты относятся к периоду принятия христианства на Руси, именно тогда началась чеканка первых древнерусских денежных знаков по образу и подобию византийских монет. По еврозоне опубликован блок макростатистики, в большинстве негативного характера, так, если индекс делового климата за месяц возрос с 0,4 до 0,79 пункта (ожидалось 0,44 пункта), то розничные продажи снизились на 0,4% (месяцем ранее был рост на 1,4%), год к году динамика розничных продаж еще сохраняет растущий тренд (2,3%, месяцем ранее 3%). Что касается Германии, то здесь безработица вот уже 4 месяца остается на уровне 4,1%, промышленные заказы за месяц снизились на 2,5% (больше, чем ожидалось, месяцем ранее был рост на 5%), розничные продажи снизились на 1,8% (тоже больше, чем ожидалось, 0,6%, месяцем ранее был рост на 2,5%), в годовом измерении показатель увеличился на 3,2%. Сальдо торгового баланса Франции, оставаясь отрицательным, за месяц обозначило движение в сторону сокращения (с 5,15 до 4,377 млрд евро). Фондовые торги в Азии завершились ростом индексов Hang Seng и Kospi соответственно на 0,16 и 0,35%, Nikkei и SSE снизились на 0,28 и 0,35%, сессия закрылась в противофазе к итогу предыдущего дня, одни инвесторы фиксировали подросшую накануне прибыль, другие покупали подешевевшие акции. Из макростатистики появилась только информация о динамике чистых вложений нерезидентов в японские акции, которые за неделю возросли на 58,5 млрд иен (на 114,1 млрд иен неделей ранее).
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06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров. читать дальше
.06 января 2017 года 09:19
Индекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций.... читать дальше
.05 января 2017 года 17:51
Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара... читать дальше
.05 января 2017 года 11:37
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра. читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
.03 января 2017 года 13:21
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий... читать дальше
.03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник. читать дальше
.03 января 2017 года 09:40
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
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