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06 января 2017 года 10:58
Рынки рассчитывают на рост цен на золото в ожидании китайского Нового года - ИК Еврофинансы
Цены на золото пытаются расти, так, утром вчера золото торговалось по 1177,30, к 14:00 по 1172,2, утром сегодня по 1177,0 долл. за тр. унцию. Рынки рассчитывают, что спрос на физическое золото в Китае повысится в ожидании китайского Нового года (28 января). Остается и такой классический фактор роста, как актив- убежище.
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06 января 2017 года 09:43
Фондовые индексы США изменились слабо в четверг на неоднородных данных по рынку труда. Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно в пятницу, дешевеют акции японских экспортеров. читать дальше
.06 января 2017 года 09:19
Индекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций.... читать дальше
.05 января 2017 года 17:51
Курс евро/доллар после подъема до уровня 1,0573 скорректировался до отметки 1,0481. Курс доллар/иена вырос с уровня 115,57 до 116,77. Однако после публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе в США за декабрь, которые оказались хуже прогнозируемого уровня, курс доллара... читать дальше
.05 января 2017 года 11:37
Курс доллар/иена упал на азиатской сессии более чем на 180 пунктов - до отметки 115,57. Курс евро/доллар вырос почти на 100 пунктов - до уровня 1,0573, констатируют специалисты Forexite. Все внимание инвесторов приковано к важным данным в США, которые будут опубликованы сегодня и завтра. читать дальше
.05 января 2017 года 09:55
Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду. читать дальше
.04 января 2017 года 09:35
Фондовые индексы США выросли в 1-ю сессию нового года, цены на нефть сдерживали подъем. Фондовые индексы Азии растут в среду, доллар дорожает к иене и стабилен в паре с евро. Цены на нефть слабо восстанавливаются после обвала во вторник, Brent у $55,9. читать дальше
.03 января 2017 года 13:21
"Стоимость нефти марки Brent достигала сегодня максимального значения с 12 декабря прошлого года. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднимались до $57,28. Заметим, что причины роста сырья остаются те же - надежды на сокращение объемов добычи в январе", - отмечает ведущий... читать дальше
.03 января 2017 года 09:50
По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, Brent выросла за год на 52%
Американские фондовые индексы завершили 2016 год в целом на позитиве, несмотря на снижение в последний рабочий день из-за фиксации прибыли инвесторами. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник. читать дальше
.03 января 2017 года 09:40
"Наш базовый прогноз на 2017 год предполагает, что среднегодовая цена на нефть марки Brent составит 54 доллара/баррель. Ключевым риском нашему прогнозу считаем восстановление добычи нефти на сланцевых месторождениях в Америке. Прежде всего, отметим, что темпы снижения добычи в 2016 г. замедлились... читать дальше
.30 декабря 2016 года 15:59
Сегодняшний резкий и значительный рост курса евро/доллар связан со срабатыванием стоп-ордеров на покупку евро в условиях узкого рынка - Forexite
Представитель ЕЦБ Новотны заявил сегодня, что в 2017 году ожидается заметный рост инфляции в еврозоне, отмечают аналитики Forexite. Это связано со стабилизацией и ростом цен на энергоносители. Однако инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ +2.0% в год. Сегодняшний резкий и значительный рост... читать дальше
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