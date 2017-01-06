Давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций - Forexite

Индекс доллара упал сегодня более чем на 100 пунктов до минимального уровня с 14 декабря ниже отметки 101.40, констатируют аналитики Forexite. Снижение индекса наблюдается второй день подряд. Несмотря на неплохие данные в США, давление на доллар оказывает падение доходности американских облигаций. Также отмечается значительное снижение курса доллар/юань.

Число новых рабочих мест в частном секторе в США оказалось хуже прогноза. В это же время количество заявлений на пособие по безработице упало до минимальных уровней за 43 года. Также индексы деловой активности в сфере услуг превысили ожидания, отмечается рост ценовой составляющей и новых заказов.

Значительному усилению курса юаня способствовал резкий рост процентных ставок в Гонконге. Однодневная ставка Hibor выросла до уровня 38%, максимального с января 2016 года. Ставка по депозитам превышала уровень 101%.

Рост курс юаня на оффшорном рынке за последние два дня стал самым значительным с 2010 года. Стоит отметить рост индекса деловой активности в сфере услуг в Китае до максимального уровня за 17 месяцев.

Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.100 пункта до уровня 2.360%, минимального за четыре недели. Падение доходности наблюдается уже третью сессию подряд.